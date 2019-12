Torino Spal 1-0 LIVE | Paloschi vicinissimo al gol

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Allo Stadio Grande, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Andrea Cerrato, inviato a) – Allo Stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 3′ Gol di Rincon – Calcio di punizione per i granata con palla che schizza buona per Rincon il quale trafigge da due passi Berisha 13′ Ritmi molto bassi – Poche occasioni da gol e tanti errori negli ultimi metri 15′ Tiro di Belotti – Il capitano granata recupera palla e prova la conclusione, deviata in corner 19′ Tiro di Strefezza – Il numero 21lino prova la conclusione da fuori che termina alta di un soffio 22′ ...

