Torino | disavventura per Ansaldi Furto in casa del giocatore

(Di sabato 21 dicembre 2019), spiacevoleper Cristian. Ilgranata derubato nella sua abitazione privata Dopo ilavvenuto adi Claudio Marchisio, un altro episodio non piacevole si è verificato a. A subire le conseguenze è Cristiangranata, che ieri notte ha trovato la sua abitazione a soqquadro. «Affido al perdono di Dio le persone che ieri si sono intrufolate inmia e mi hanno rubato tutto. Molte cose prese erano importanti per me e la mia famiglia, non solo per il valore economico». Così il calciatore su Instagram. Leggi su Calcionews24.com

