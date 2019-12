The Witcher | anticipazioni | trama e cast serie tv Netflix

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019) ThetvThetvIl 20 Dicembre è approdato suil titolo fantasy più atteso del momento: stiamo parlando di The. Lo show si basa sull’omonima saga di romanzi scritti da Andrzej Sapkowski. La storia ha raggiunto in breve tempo una fama internazionale, grazie anche allo sviluppo di vari videogiochi legati all’ambientazione ideata dall’autore polacco.ha deciso di mettere le mani sull’occasione e produrne un adattamento seriale. Le aspettative sul successo dello show sono molto alte, al punto che il colosso streaming ha scommesso su Theordinando la produzione di una seconda stagione prima ancora che ladebuttasse col primo ciclo di episodi. Una scelta d’azzardo che sicuramente si rivelerà vincente considerando il gran ...

