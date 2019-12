Terremoto tra Marche e Umbria | scossa di magnitudo 2 6 fa tremare Norcia e Arquata del

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 4.7 tra Tirana e Durazzo : È stata avvertita una nuova scossa di Terremoto in Albania di magnitudo 4.7 con epicentro tra Tirana e Durazzo, dopo quasi un mese di distanza da quello dello scorso 26 novembre che ha provocato almeno 50 vittime. La terra dell’ Albania è tornata a tremare. È stata avvertita una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 alle 17:03 di oggi giovedì 19 ... : È stata avvertita una nuovadiindi4.7 con epicentro tra, dopo quasi un mese di distanza da quello dello scorso 26 novembre che ha provocato almeno 50 vittime. La terra dell’è tornata a tremare. È stata avvertita unadidi4.7 alle 17:03 di oggi giovedì 19 ...

terremoto in Albania oggi giovedì 19 dicembre 2019: informazioni su magnitudo ed epicentro Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, giovedì 19 dicembre 2019, in Albania. Secondo quanto registrato anche dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma, avvenuto alle 17,03 di giovedì 19 dicembre, ha avuto una magnitudo di 4.7. L'epicentro della scossa è stato Durazzo, con coordinate geografiche ...

Un intervento regionale per garantire la messa in sicurezza degli edifici contro il rischio sismico. E la predisposizione di un piano nazionale di intervento per le zone a rischio lungo l'Appennino. Sono le proposte fatte dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso della relazione fatta in Consiglio regionale illustrando la relazione sul Terremoto in Mugello. "Anzitutto – ha detto Rossi – a ...

L'Italia trema ancora. E se per certi versi è un bene che sia così (sarebbe strano il contrario, spiegano continuamente gli esperti), per altri è terrificante. Siamo in Sicilia: è qui che la terra dell'Etna ha tremato. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata la notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre alle pendici nordoccidentali del vulcano, nella provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ...

Il Sannio torna a tremare. Poco dopo le ore 14 i sismografi dell'Ingv hanno registrato un Terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro sempre a San Leucio del Sannio. Intanto oggi le scuole nella...

Nuova scossa di Terremoto poco fa in provincia di Benevento: i sismografi hanno registrato un sisma con magnitudo 2.7 scala Richter in zona San Leucio del Sannio (Bn). L'Ingv documenta in oltre 60 dal 21 novembre i terremoti avvenuti in quest'area tra la prima fase di novembre,e quest'ultima in giallo.Continua a leggere