Tennis | Sky Sport acquisisce i diritti dei Masters 1000 e delle ATP Finals fino al 2023

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Arrivano degli annunci importanti sul fronte deitelevisivi riguardanti il. Ebbene, Sky ed ATP Media hanno raggiunto un accordo e dunque la piattaforma a pagamento trasmetterà tutti gli ATPe le Nitto ATPal. Un rinnovo di contratto che consentirà agli abbonati di assistere ai nove(a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Cincinnati, Toronto/Montreal, Shanghai, Parigi, oltre ovviamente agli Internazionali d’Italia di Roma) nonché aldi fine anno che, lo ricordiamo, dal 2021 sarà a Torino. Lo spettacolo è garantito e, indubbiamente, la speranza è che iti azzurri sappiano confermarsi e, se possibile, migliorarsi ulteriormente in vista degli eventi del prossimo futuro. giandomenico.tiseo@oa.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

