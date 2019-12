Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)non è solo un vincente sul campo da, ma anche nelle occasioni non agonistiche. Il suo esserecon racchetta e pallina non è un tratto caratterizzante solo nella sua attività agonistica, ma anche quando si trova a vestire abiti diversi, presenziando agli eventi di gala o ad altre manifestazioni. Aspetti, questi, che sono stati sottolineati da GQ, nota rivista di lifestyle maschile, che lo hapiùdelche sta andando in archivio. Un riconoscimento che, senza dubbio, non dispiacerà allo svizzero, in una graduatoria nella quale ha prevalso nei confronti del rapper A$AP Rocky e degli attori Harry Styles e Timothée Chalemet. Un altro “premio” per l’elvetico che, dopo essere finito anche sulle monete del proprio Paese, può fregiarsi di questo “titolo di alta ...

OA_Sport : Tennis: Roger Federer eletto uomo più elegante del decennio per GQ - flamminiog : RT @TennisWorldit: Roger Federer incluso da GQ tra gli uomini più eleganti del decennio - TennisWorldit : Roger Federer incluso da GQ tra gli uomini più eleganti del decennio -