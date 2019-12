Tennis | Novak Djokovic loda Tsitsipas | “Ha un approccio incredibile | è un vero

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un ko non così inatteso quello nella semifinale del torneo di esibizione ad Abu Dhabi per. Il n.2 del mondo è stato sconfitto dal vincitore delle ATP Finals Stefanos(n.6 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-4, pagando dazio sulla lunga distanza, favorevole alta ellenico. Il rendimento costante diha fatto la differenza e Nole ha riconosciuto poco dopo il match i meriti del proprio avversario: “Ha un, è un professionista. Sta maturando e i risultati lo dimostrano. L’off-season non è stata molto lunga, ho iniziato a giocare da poco. Tuttavia, non pensavo di essere già a questo livello ed è positivo“, le parole del serbo. E’ chiaro che l’obiettivo di tutti sarà quello di arrivare al meglio agli Australian Open 2020 (20 gennaio-2 febbraio), Major nel qualedifende il titolo ...

