Taormina: mpliata la mostra sull’archeologia subacquea con il rostro di Acqualadroni e il relitto di Capo Rasocolmo [FOTO e VIDEO] (Di sabato 21 dicembre 2019) Sarà visitabile fino al 12 gennaio, arricchendo l’offerta culturale di Taormina, la mostra sulla storia dell’archeologia subacquea in Sicilia allestita a Palazzo Ciampoli di Taormina dal Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano. Ieri l’inaugurazione della nuova sezione con l’arrivo dei reperti in prestito dal MuMe (Museo Interdisciplinare Regionale) e dalla Soprintendenza di Messina, rappresentata da Giusy Zevattieri. Era presente anche l’avv. Graziella Longo, assessore del Comune di Taormina. Al primo piano dello storico edificio, insieme al rostro delle Egadi e all’elmo di tipo Montefortnio, sono da oggi esposti il grande rostro di Acqualadroni e una raccolta di reperti provenienti dal relitto di Capo Rasocolmo, una nave da guerra affondata per un incendio, come documentano le analisi chimiche, intorno al 36 a.C. A bordo, non un carico commerciale, ma ...

