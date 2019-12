Suv | crossover e pick-up - boom di elettriche a ruote alte FOTO GALLERY

Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sono passati 20 anni da quando la General Motors ha interrotto la produzione della sua GM EV1, una curiosa coupé elettrica conposteriori nascoste che sembrava prefigurare un futuro di auto a emissioni zero dalle forme inconsuete. Non è stato così: venute meno le esigenze di riduzione della resistenza aerodinamica, grazie a batterie al litio sempre più performanti, le autosi stanno ora allineando ai veicoli a motore termico, con carrozzerie da Suv,-up che vi proponiamo nella nostra galleria di immagini: se alcune sono già state presentate, messe in commercio e addirittura premiate, altre arriveranno negli showroom da qui al 2021 (seppur già svelate). Auto alla moda, certo, ma non per questo troppo convenzionali: basti pensare al Tesla Cybertruck, che sembra reinterpretare in chiave moderna lo stile di quelle auto progettate con le tecnologie Cad, come ...

