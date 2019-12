Su che canale vedere Juventus-Lazio | orario Supercoppa Italiana 2019 | diretta | live

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Meno di ventiquattro ore ci separano dall’assegnazione del primo trofeo stagionale del calcio: laverrà messa in palio giocata infatti domani, domenica 22 dicembre, alle ore 17.45 italiane.si affronteranno a Riyad, in Arabia Saudita, con i bianconeri che sono i detentori del trofeo ed arrivano alla sfida con lo Scudetto cucito sulle maglie, mentre i biancocelesti sfoggiano la coccarda del trionfo in Coppa Italia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’della partita che assegnerà ladi calcio. L’incontro sarà trasmesso intv in chiaro su Raiuno, mentre in streaming la partita sarà fruibile gratuitamente attraverso RaiPlay. OA Sport infine vi assicurerà latestuale del match. COME SEGUIRELADI CALCIO Domenica 22 dicembre ore 17.45 ...

