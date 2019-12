Su Canale 5 l’album di Tu si que vales | sabato 21 dicembre | Video (Di sabato 21 dicembre 2019) Stasera sabato 21 dicembre in prima serata tv andrà in onda il meglio di Tu si que vales, il programma che mette in evidenza i talenti di gente comune Andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5 l’album di tu si que vales. Un’occasione per rivedere le esibizioni dei talenti che si sono … L'articolo Su Canale 5 l’album di Tu si que vales sabato 21 dicembre Video proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Canale l’album Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Canale l’album