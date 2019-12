Storie e libri per un Natale alternativo

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 21 dicembre 2019) (foto: Andrew Burton/Getty Images) Consigliareperè oramai sport internazionale: alquanto difficile però consigliaresul, evitando di incappare in dubbi polpettoni, melensi bestseller o racconti oramai letti e riletti. Proviamo qui a indicare oggi un percorsoche racconti non solo ildelle feste, delle cene e dei regali, e senza dover citare per forza nei classici. Per raccogliere qualche suggerimento e ampliare il panorama potremmo seguire la mappa variabile offerta dall’ultimo Penguin Book of Christmass pubblicato questo autunno, che antologizza un buon numero di racconti didei maggiori scrittori internazionali. Si va dai classici russi come Dostoevskij e Cechov, ai francesi come Irène Némirovsky e George Simenon, dal nostro Italo Calvino agli inaspettati modernisti brasiliani come Machado de Assis e Mario De ...

grsmtt2 : @FercyJackson @MattBest__ HAHAHAHAAH mi dispiace ma io uso solo libri fotocopiati coi prof che non fanno storie, di… - MichaelThane : RT @BarbieXanax: Jk Rowling ha sfruttato la community lgbt per vendere, spacciando le sue opere come LGBT friendly inventando storie d’amor… - fakeujoshler : Ma ci pensate Alcune storie d'amore che leggiamo nei libri. Succedono veramente a delle persone nella realtà? Io… -