Star Wars | Perché la nuova trilogia ha dato nuova “forza” alla saga

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019) In occasione dell'arrivo nelle sale di: L'ascesa di Skywalker, è il caso di fare un bilancio dell'intera, che in qualche modo è riuscita a infondere una'Forza'. "Un'ultima occhiata ai miei amici". Rubiamo le toccanti parole di D-3BO, l'androide dorato, per spiegare cos'è, per molti di noi,: L'ascesa di Skywalker. L'Episodio IX, nelle sale dal 18 dicembre, chiude ladi, una lunga storia iniziata 42 anni fa (era il 1977) con il film che tutti abbiamo sempre chiamato Guerre stellari. Una storia che, in pratica, per molti di noi ha coinciso con la nostra vita, c'è sempre stata da quando eravamo dei bambini fino ad ora. Vedere la sua conclusione - parliamo delle vicende degli Skywalker,l'universo, in molti ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - xfleursdumaI : Il mio Star Wars -