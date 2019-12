Star Wars | il Millennium Falcon diventa un gelato!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha ispirato la creazione di un gelato che ha la forma di, messo in vendita negli USA.: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nelle sale e la saga è tornata protagonista ovunque, anche nel mondo culinario: negli USA è persino disponibile un gelato! In occasione dell'arrivo di Episodio IX nei cinema, un marchio di gelati di proprietà della Nestlé, negli Stati Uniti ha messo in vendita i biscotti gelato dedicati alla saga. L'edizione limitata ispirata alè in vendita a circa a 9 dollari e contiene sei sandwich alla vaniglia. Difficilmente il prodotto sarà purtroppo messo in vendita anche in Italia, ma non è difficile immaginare che in questi giorni, nonostante le ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - Marialu61685140 : Ho visto Star Wars: ma Prodi è Palpatine e le sardine sono i Sith? -