Sputi e birra sulle auto dell’Arma a piazza Carità | denunciato il rapper “Jordan 20900”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Le forze dell’ordine non ci hanno molto a presentargli il conto. Giusto il tempo di prendere visione del video pubblicato sui social e risalire alla sua vera identità. Il tmonzese che nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì ha pensato “bene” di saltare sui tettucci di duedei carabinieri a due passi dal comando provinciale diMonteoliveto, sputandoci sopra e versando della, rischia adesso di pagare a caro prezzo quel folle gesto. Per “Jordan 20900” è infatti scattata la denuncia a piede libero per oltraggio e danneggiamento. I militari dell’Arma hanno individuato il 22enne lombardo come unico responsabile del raid, motivo per il quale non risultano per il momento altri indagati. “Jordan 20900” non è purtroppo nuovo a mosse da fuori di testa. Alcuni mesi fa, insieme al ...

