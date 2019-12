“Spotter” | la nuova App di social parking | rating e ricompense agli utenti virtuosi

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si chiama Spotter ed è unaApp diche prevede una serie diper glie un sistema dial fine di creare una vera e propria community di automobilisti. L’app offre, anche sotto forma di buoni Amazon, nel momento in cui si lascia un posto libero e offre una serie di strumenti che permettono di trovare posto facilmente e di parcheggiare senza stress. Nelle sempre più caotiche città moderne, trovare parcheggio può diventare una vera e propria sfida, più o meno importante in base all’orario. Spotter può diventare un’App veramente molto utile se utilizzata nella maniera opportuna e se la sua community crescerà. Le informazioni su geo-localizzazione e tempistiche del parcheggio libero vengono condivise all’interno della community. Chi è in cerca del parcheggio può prenotarlo e in cambio dell’informazione ...

WorldPc_ : Spotter: a Milano l'app di park sharing che ricompensa gli utenti: Spotter è una nuova app italiana di park sharing… - FLAMEL_AI : Segnali il parcheggio libero e ricevi una ricompensa: ecco la nuova app Spotter - BartNicolotti : RT @medicojunghiano: Segnali il parcheggio libero e ricevi una ricompensa: ecco la nuova app Spotter @mashableitalia -