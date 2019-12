Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)21ci aspetta una ricchissima giornata di, una vera e propria abbuffata sulla neve assolutamente da non perdere: c’è davvero di tutto in questo weekend che precede il Natale. Lo sci alpino offre due portate succulente: discesa libera per entrambi i sessi, donne in Val d’Isere mentre gli uomini in Val Gardena. Lo sci di fondo ci regala le sprint a tecnica libera di Planica, il biathlon propone le due prove a inseguimento a Le Grand Bornard, spazio anche per lo swowboardcross a Cervinia oltre che per combinata nordica e salto con gli sci. L’Italia ha dunque tante frecce al proprio arco: Dominik Paris, Sofia Ga, Dorothea Wierer, Federico Pellegrino, Michela Moioli, Omar Visintin vogliono risplendere in questa giornata. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti glie gli eventi degli...

OA_Sport : Sport Invernali oggi, calendario e orari sabato 21 dicembre: programma, tv e streaming di tutti gli eventi - OA_Sport : Sport in tv a Natale: cosa vedere durante le Feste. Orari e programma: volley, basket, NBA, sport invernali, Premie… - shirouxpgdr : <<@Bakugoxpgdr...ti andrebbe di provare? È molto divertente!>> *Gli brillano gli occhi, poiché è uno degli sport in… -