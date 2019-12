Sport in tv a Natale | cosa vedere durante le Feste Orari e programma | volley | basket

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lonon si ferma mai, c’è sempre qualche evento da seguire anchele festività natalizie:, Santo Stefano, la settimana del 23-29 dicembre non danno tregua e tutti gli appassionati potranno gustarsi alcune manifestazioni davanti alla tv o nei palazzetti, tra un’abbuffata e l’altra, tra un regalo e l’altro. Si preannuncia grande spettacolo e un piatto ricchissimo, una vera e propria scorpacciata: tranquilli non sareti soli, ci sarà sempre qualcuno a farvi compagnia. Ad esempio a: il derby di Bologna per il, tre partite di NBA, Trento-Ravenna di(non si era mai giocata la SuperLega il 25 dicembre!). E a Santo Stefano: il tradizionale boxing day della Premier League, tutte le altre partite di(maschile e femminile), il resto della giornata die anche la Serie B di calcio, l’Eurolega dicon Milano. ...

AndriaLiveIt : #Andria «Il Natale è vita», lo speciale albero addobbato in ospedale nel reparto ginecologia-ostetricia. Le foto - Paolashap : RT @Paolo_Foschi: A Natale regala un libro per ragazzi. Passate parola #lapiscinadeimisteri #libri #book #ragazzi #youngadult #cyberbullism… - Paolo_Foschi : A Natale regala un libro per ragazzi. Passate parola #lapiscinadeimisteri #libri #book #ragazzi #youngadult… -