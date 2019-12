Spazio | il rover lunare cinese Yutu-2 batte il record di longevità operativa sul lato

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)-2 (Coniglio di giada-2) è diventato ilche ha operato più a lungo sulla luna, dopo aver iniziato il 13 giornodi attività sulnascosto della luna. Ilprecedente apparteneva a Lunokhod 1, il robot sovietico che nel 1970 fu il primoal mondo sulla Luna, dove operò per circa 10 mesi. La sondaChang’e-4, che comprende un lander e ‘Coniglio di Giada-2’, è stata lanciata l’8 dicembre 2018 e ha effettuato il primo atterraggio morbido di sempre sulnascosto della Luna il 3 gennaio 2019, nel cratere Von Karman nel bacino Polo Sud-Aitken. Secondo il Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration, sia il lander che ilhanno ripreso a operare per il 13 giornodopo essere rimasti inattivi nel corso della notte, estremamente fredda sulla Luna. Il lander si è ...

