Sostituto Montella | i tifosi della Fiorentina hanno le idee chiare FOTO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019)– Sono ore caldissime in casa, nella serata di ieri è arrivata una pesantissima sconfitta per il club viola, 1-4 il risultato finale contro la Roma che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Stagione fino al momento deludente per i viola e dura decisione nelle ultime ore, laha deciso di esonerare l’allenatore Vincenzo, il presidente Commisso ha dato tutta la fiducia necessaria all’Aeroplanino ma a questo punto il ribaltone in panchina risultava inevitabile. Adesso ci sono alcune soluzioni per il, la prima porta a Beppe Iachini, in corsa anche altri due allenatori: Gigi Di Biagi e Cesare Prandelli, da escludere invece l’arrivo di Luciano Spalletti. E’ arrivata la reazione anche deisul possibile, in alto ecco lagallery.L'articolo ...

SkySport : ? #UltimOra #Fiorentina ? Ufficiale l'esonero di Vincenzo #Montella ?? Nei prossimi giorni il nome del sostituto… - DiMarzio : #Fiorentina, #Iachini la prima scelta per il dopo #Montella?? - Eurosport_IT : ?? FIORENTINA-MONTELLA, FINISCE QUI ?? La sconfitta rimediata al Franchi per 4-1 contro la Roma risulta fatale al te… -