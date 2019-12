“Sosteniamo la Ricerca | perché  la ricerca è vita!” | domani l’evento #PerAnna

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBaronissi (Sa)- Il Natale è condivisione e solidarietà. È questo l’obiettivo della serata “Christmas Charity Gala”, che si terrà, domenica 22 dicembre alle ore 20.00 presso il ristorante dell’Hotel dei Principati di Baronissi. Ancora una volta dalla disperazione nasce una speranza attraverso l’intuizione di quattro amiche per mantenere vivo il ricordo di Anna, in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.è teso a promuovere la raccolta fondi per l’Associazione NB così come è avvenuto in occasione del concorso fotografico di Overline Jam, con la vendita di uova di Pasqua la scorsa primavera e con il recente aperitivo solidale al Museo Frac. «Abbiamo pensato a questa cena – spiegano le quattro amiche, Francesca Pisano, Annarosa Pisano, Rita Caruso e Francesca ...

