Sorrento | al museo Correale presentate le opere restaurate dalla Regione

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Presentati i quattro importanti dipinti restaurati a seguito di Avviso pubblico, con contributo economico dellaCampania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – Unità Operativa Dirigenziale Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche grazie ai progetti presentatiDirezione del. Si tratta di quattro, olio su tela, di grande formato, realizzate da artisti di rilievo attivi a Napoli e provincia tra Sei e Settecento e il cui restauro è stato visibile al pubblico in questi mesi nelle sale del: “Andata al Calvario” – sec. XVIII, di Giuseppe Bonito, “Fiori con brocca e bacino di rame” – sec. XVII, di Andrea Belvedere, “Il sogno di Giuseppe” – sec. XVII/XVIII, di Giacomo del Po e “La Pietà” – sec XVII, di Andrea Vaccaro. I dipinti sono stati individuati e scelti per il ...

