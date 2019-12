Sondaggi | Lega salda al 31 | 5% Cresce Forza Italia e M5s Stabile la maggioranza di

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) La fine delle contraddizioni nelladi governo viste nel corso dell’iter parlamentare della legge di Bilancio ha condizionato le intenzioni di voto deglini, favorendo una ripresa di consenso per il Conte II che si traduce in una sostanziale stabilità tra tutte le forze politiche a tre mesi dall’insediamento dell’esecutivo. Fonte: Ipsos per Corriere della Sera La fotografia che ne esce dalo realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera mostra unache detienemente il primo posto tra le forze politiche, con il 31,5%. Lieve calo dello 0,4% dunque rispetto alla rilevazione del 28 novembre.anche Fratelli d’che si attesta al 10,3% lasciando sul terreno uno 0,3% rispetto allo scorso mese. Giova al centrodestra unito la crescita didi oltre un punto percentuale: oggi è al 7,4% (era al 6,2% il ...

