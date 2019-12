Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il centrodestra risulta appena sotto il 50%, ma le forze che lo compongono – in particolaree Fratelli d’– sono in concorrenza tra loro. Chi fa registrare però la ripresa più consistente nell’ultimo mese è(+1,2). Sul fronte della maggioranza, il Pd non riesce a compensare gli effetti della scissione diViva e il Movimento 5 Stelle è in ripresa e registra +1,1 rispetto al 20 novembre. Perde voti che confluiscono verso il centrodestra, ma allo stesso tempo attrae l’elettorato dell’astensionismo, che corrisponde ai delusi leghisti del Conte 1. È questa la fotografia delineata dalo Ipsos per il Corriere della Sera, a pochi giorni dall’approvazione della manovra, che precisa però come i dati di oggi siano da guardare considerando la massa di, che oggi arriva al 42,3%. Che in 4 mesi è ...

repubblica : Sondaggi, centrodestra sotto il 50 per cento, e anche la Lega frena [aggiornamento delle 11:34] - Linkiesta : A partire dalla propaganda sul Mes, rivelatasi una buffonata, e continuando con l’immigrazione, che ormai si è capi… - TutteLeNotizie : Sondaggi: Lega prima al 31,5%, crescono M5s e Forza Italia. Ma indecisi e astensionisti… -