Sondaggi elettorali | Lega prima al 31 | 5% | il Pd al 18 | 2% riduce il vantaggio sul M5s

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’ultimoo Ipsos: lain testa al 31,5%, il Partito democratico al 18,2%ilsul Movimento 5 stelle, al 17,7%. Al quarto posto Fratelli d’Italia con il 10,3% precede Forza Italia (7,4%) e Italia Viva (5,3%). Il 38% degli italiani esprime un giudizio positivo sul governo.

