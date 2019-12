Sollevamento pesi | Coppa del Mondo Doha 2019 | Giorgia Bordignon sale sul podio nei -64 kg

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) E’ proseguita quest’oggi l’avventura degli atleti italiani delladeldidi, aperta da, protagonista nella competizione riservata ai -64 kg femminili già nella gara di strappo, dove è arrivata una medaglia d’oro a quota 100 kg, mentre 121 kg sono valsi il bronzo nello slancio, chiudendo con un argento a 221 kg nella classifica totale. Primo posto alla nordcoreana Sim Choe Hyo con 229 kg, terza l’indiana Rakhi Halder, con 218 kg. Nei -59 kg a difendere i colori del Bel Paese è stato invece Maria Grazia Alemanno, che si è presa il quinto posto con 93 kg, uscendo però nello slancio. Tre nulli, ma nello strappo, per Nino Pizzolato, che non ha alzato 160 kg, fallendo anche a quota 161 kg, e terminando così anzitempo la competizione. gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

