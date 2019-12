Soccorsi nel Mediterraneo | nel 2019 nessun migrante è stato salvato da mezzi dell’Ue – Il

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) La Guardia costiera italiana ha pubblicato il report trimestrale sulle attività di soccorso nelcentrale: su quasi 5mila migranti recuperati in acqua in 9 mesi e portati in Italia,o di loro èdadell’Unione Europea. Il resoconto, dal titolo Attività Search and Rescue nelcentrale, indicizza tutte le organizzazioni e le unità che operano o transitano nella zona Sar (Search and Rescue, ricerca e soccorso) italiana. Dati relativi al 3° trimestre del. Per le tabelle relative agli altri due trimestri, consultare la pagina: https://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Pages/Ricerca.aspx In tutti e tre i report trimestrali pubblicati nel, non c’è traccia né diFrontex (l’agenzia europea che controlla le frontiere e le coste), né di salvataggi operati nell’ambito della missione Eunav for Med ...

