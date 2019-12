Snowboardcross | Michela Moioli rompe il digiuno e torna regina a Cervinia! Sofia

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il tabù è stato infranto. Dal marzo 2018, in quel di Veysonnaz, a dicembre 2019 ai piedi del Cervino, in quel di Cervinia.a vincere nella Coppa del Mondo die lo fa in grande stile, imponendosi sulle nevi di casa al termine di una giornata davvero esaltante. L’azzurra ha sfruttato al meglio le sue caratteristiche su una pista molto favorevole ed ha agguantato l’undicesimo successo della carriera, facendo già il vuoto in classifica generale. Secondo successo per la lombarda a queste latitudini, a due anni esatti da quello arrivato nel 2017. Un quarto di finale dominato, una semifinale rischiosissima (nella quale ha agguantato il pass per la Big Final davvero per pochissimo, peraltro ai danni della connazionale Raffaella Brutto) e poi un ultimo atto gestito al meglio, da vera padrona com’è la campionessa olimpica in carica. Ad ...

