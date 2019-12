Snowboardcross | Michela Moioli | il ruggito della fuoriclasse che ora punta alla Coppa del

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)hada vera leonessa,è tornata a risplendere,si è ripresa lo scettro e finalmente è salita sul gradino più alto del podio dopo un’assenza infinita per unadel suo calibro. La Campionessa Olimpica ha vinto la tappa didel Mondo andata in scena a Cervinia, la Regina dellonon metteva il suo sigillo da quasi due anni, il successo sembrava un tabù per la bergamasca che oggi ha zittito tutti in uno scenario da favola e ha ulalato da vero fenomeno di questo sport. In finale è stata letteralmente perfetta, ha interpretato al meglio un tracciato complesso e articolato, ha operato il sorpasso risolutore a metà pista e ha alzato le braccia al cielo come non riusciva a fare dall’ormai lontano 17 marzo 2018 in quel di Veysonnaz. In quella stagione l’azzurra si mise al collo l’oro a cinque ...

