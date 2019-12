Simona Ventura e Totò | la cagnolina di Nadia Toffa

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha sorpreso tutti presentandosi nella puntata di Storie Italiane andata in onda lunedì 9 dicembre 2019 con unatra le braccia. In molti hanno riconosciuto la dolce bassottina: era, l’amata cucciola di. Ecco perché ha deciso di portarla con se in trasmissione.ha voluto fare un dolcissimo omaggio alla sua collega e amica, scomparsa prematuramente ad agosto dopo una lunga battaglia contro un tumore che non le ha dato scampo. Invitata da Eleonora Daniele in trasmissione per parlare di sé e dei suoi progetti,ha deciso di portare con se un ospite speciale: Toto, ladiera molto emozionata mentre teneva tra le sue braccia la dolcissima bassottina. La conduttrice ha spiegato ...

Luca_zone : RT @QuotidianPost: Simona Ventura è stata accolta da Peter Gomez nello studio de La Confessione, programma in onda in tarda serata su la 7.… - tatore : Simona Ventura, nell'ordine: intelligente, elegante ma delirante e un pelino incoerente, ma contraddittoria. #tvtalk - breakingnewsit : Trends: Il Sud, simona ventura, Faraone, #atalantamilan, #21dicembre e #felicitàè! -