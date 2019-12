Simona Ventura contro Fabrizio Corona | “Era diabolico | faceva stalking”

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019): “Erastalking” Ospite a La confessione di Peter Gomez (in onda sul Nove),ha raccontato altri dettagli del suo passato, in particolare del suoi legame con Lele Mora e. La puntata, andata in onda venerdì 20 dicembre 2019, ha visto la conduttrice come protagonista indiscussa della serata, insieme ai suoi fantasmi del passato.ha iniziato a raccontare dell’agenzia di Lele Mora, che lanciò la sua carriera. “Lele Mora è stato una persona a me molto vicina, è durato più il sodalizio con lui che il mio matrimonio”, ha spiegato la. Ma, con l’arrivo del successo, qualcosa si è rotto. “Quando è cominciato un certo tipo di successo che non si basava più sul talento ma su personaggi come Costantino e Daniele, c’è stato un vortice che l’ha ...

petergomezblog : Tra pochissimo su @nove inizia #laconfessione. Se siete a casa vi aspetto. Prima Simona Ventura e poi Pierferdinand… - Pierinabassanel : Simona Ventura a fianco degli infermieri: «Uno su dieci ha subito violenza sul lavoro» - NicholasDeidda : RT @_Alessio_88: Con un programma simile 3 anni fa Simona Ventura fece oltre il 20 con 4 milioni, ben ti sta Signora Venier per questo flop… -