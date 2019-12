Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiLa vicenda dello(leggi qui) delladal PalaFerrara ha inevitabilmente scatenato il dibattito in città. Dopo il nostro articolo di commento (leggi qui) pubblicato nella giornata di ieri è arrivata la risposta di– presidente dell’UsAcli – una delle società partecipanti all’ultimo bando di gara per la nuova assegnazione, recentemente sospeso per problemi relativi alla documentazione. Pur rispettando l’opinione di, che pubblichiamo integralmente, continuiamo a rimanere stupiti soprattutto sulla tempistica dello, che avviene a campionati in corso e calpesta (lo rimarchiamo con convinzione) i recenti e prestigiosi risultati sportivi ottenuti dallasia in ambito sociale che sportivo, dove risulta una delle migliori realtà del panorama meridionale. Risultati e sforzi ...

anteprima24 : ** Sfratto Pallamano ##Benevento, risponde Alessandro Pepe ** - ottopagine : Pala Ferrara, arriva lo sfratto per la Pallamano Benevento #Benevento - anteprima24 : ** Promesse al vento e anomalie: l'assurdo sfratto della Pallamano ##Benevento ** -