Serie A | Udinese-Cagliari 1-0 LIVE

(Di sabato 21 dicembre 2019) I risultati delle partite diA di sabato 21 dicembre. In campo, Inter-Genoa e Torino-SPAL.A, i risultati di oggi 21 dicembre. Apre la giornata di calcio italiano la sfida tra, poi Inter-Genoa e Torino-SPAL.A,1-0 MARCATORI: 39′ R. De Paul (U) Inizio di partita a tinte bianconere con i friulani che si spingono subito in avanti a caccia del gol del vantaggio. Con il trascorrere dei minuti cresca la pressione dei sardi che sfiorano addirittura il vantaggio con una conclusione dalla media distanza che si stampa sul palo a portiere ormai battuto. La partita si sblocca al 39′ con una magia di Rodrigo De Paul che riceve in area di rigore defilato sulla destra e lascia partire una pennellata con l’interno destro che va a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali ...

