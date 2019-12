Serie A | Poker dell’Inter al Genoa | Torino-Spal 1-2 Udinese-Cagliari 2-1

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) I risultati delle partite diA di sabato 21 dicembre. In campo(2-1), Inter-(4-0) e(1-2).A, i risultati di oggi 21 dicembre. Apre la giornata di calcio italiano la sfida tra, poi Inter-A, i risultati di oggi sabato 21 dicembre Di seguito i risultati delle partite del 21 dicembre2-1 (39′ R. De Paul, 83′ Joao Pedro, 85′ Fofana) INTER-4-0 (30′ e 70′ Lukaku, 33′ Gagliardini, 64′ Esposito)1-2 (4′ Rincon, 41′ Strefezza, 81′ Petagna), Petagna completa la rimonta1-2 Marcatori: 4′ Rincon, 41′ Strefezza, 81′ Petagna Pronti, partenza, via e iltrova il gol del vantaggio con Rincon che indirizza subito la partita sui binari giusti ...

