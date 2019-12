Serie A | la Roma abbatte la Fiorentina E Montella ora rischia

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - SkySport : ???? Serie ?? – 17^ Giornata ?? #Fiorentina ?? #Roma 1-4 ? #Dzeko (19’) ? #Kolarov (22’) ? #Badelj (34’) ? #Pellegrini (… - Agenzia_Ansa : #SerieA La Roma travolge la Fiorentina al Franchi, finisce 4-1 Gol di Dzeko, Kolarov, Badelj, Pellegrini e Zaniol… -

Serie A - poker della Roma alla Fiorentina. Montella verso l’esonero : Serie A, Fiorentina-Roma 1-4. poker della squadra di Fonseca al ‘Franchi’. Nuovo passo falso per la Viola con Montella a rischio esonero. FIRENZE – Serie A, Fiorentina-Roma 1-4. Il 2019 della Roma di Fonseca si chiude con una vittoria che consolida il quarto posto dei giallorossi. Quinto k.o., invece, in sei partite per la Viola. La panchina di Montella traballa sempre di più. (LA CLASSIFICA) Serie A, Fiorentina-Roma: ... A, Fiorentina-1-4.squadra di Fonseca al ‘Franchi’. Nuovo passo falso per la Viola cona rischio esonero. FIRENZE –A, Fiorentina-1-4. Il 2019di Fonseca si chiude con una vittoria che consolida il quarto posto dei giallorossi. Quinto k.o., invece, in sei partite per la Viola. La panchina ditrabsempre di più. (LA CLASSIFICA)A, Fiorentina-: ...

Anticipo Serie A - Fiorentina-Roma 1-4 : 22.44 La Roma espugna il 'Franchi' e consolida il 4° posto. La Fiorentina resta in pessime acque di classifica. I giallorossi piazzano quello che sembra il colpo del ko in una manciata di secondi. Al 19' Pellegrini vede Zaniolo che centra per il tap-in di Dzeko. Al 21' punizione di Kolarov nel 'sette'. I viola si rialzano al 34' col gol di Badelj, abile a fiondarsi sul rimpallo generato dal tiro di Caceres. La Roma, però,si riallontana col ... : 22.44 La Roma espugna il 'Franchi' e consolida il 4° posto. La Fiorentina resta in pessime acque di classifica. I giallorossi piazzano quello che sembra il colpo del ko in una manciata di secondi. Al 19' Pellegrini vede Zaniolo che centra per il tap-in di Dzeko. Al 21' punizione di Kolarov nel 'sette'. I viola si rialzano al 34' col gol di Badelj, abile a fiondarsi sul rimpallo generato dal tiro di Caceres. La Roma, però,si riallontana col ...

