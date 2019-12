"Sembri un cotechino". E la Ferragni gela l'hater: "Ho buon gusto nel non mandarti a quel paese" - (Di sabato 21 dicembre 2019) Francesca Galici Continuano gli episodi di body shaming per Valentina Ferragni, che risponde per le rime a un'utente che la addita come cotechino per il video in cui si esibisce nella pole dance La pole dance ha conquistato molti voti noti. È uno sport a tutti gli effetti, che richiede grande impegno, dedizione e costanza per ottenere risultati. Non è semplice riuscire a realizzare le figure scenografiche delle esibizioni, occorre grande forza fisica e resistenza. Valentina Ferragni sembra aver preso l'impegno molto seriamente e da diverse settimane condivide sul suo profilo le clip dei suoi allenamenti, mostrando i miglioramenti ottenuti. Per Natale ha realizzato una piccola coreografia con la sua insegnante e sono stati tantissimi i complimenti per lei anche se non sono mancate le inevitabili critiche per il fisico. La clip di Valentina Ferragni è diventata virale ed è ...

Leggi la notizia su ilgiornale

