Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo tante lacrime, polemiche e litigate,e Francescosono tornati insieme. È stata una riconquista difficile quella di Lenticchio, che per lunghi mesi ha viaggiato daa Salerno per ottenere il perdono di. Qualcuno ha pensato fosse tutta una messa in scena per mantenere alta l'attenzione sulla coppia ma i due hanno sempre smentito categoricamente. Tra quelli che si sono maggiormente scagliati contro Francescoin questi mesi c'è, ex del modello, che proprio in questi giorni ha lanciato un'altra “bomba” contro di lui.La ragazza, che anni fa ha partecipato con Francescoa Temptation Island, ha volutore una lettera indirizzata adtramite le pagine del settimanale Di Più.ha voluto mettere in guardia la nuova fidanzata del suo ex compagno, dandole un consiglio per il futuro: ...

Italia_Notizie : Selvaggia Roma scrive ad Antonella Fiordelisi: 'Chiofalo mi ha chiesto di tornare con lui' - blogtivvu : Franceco Chiofalo, la sua ex scrive alla Fiordelisi: “Voleva tornare con me” - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -