Scontro tra due navi da crociera in porto | paura per i passeggeri | VIDEO

(Di sabato 21 dicembre 2019)tra duedainper itra duedain. È accaduto a Cozumel, famosa località turistica in Messico. La nave daCarnival Glory stava attraccando neldi Cozumel in Messico, quando durante la manovra si è “entrata in contatto” con la Carnival Legend, che era già ormeggiata. Ancora incerte le cause dello. Entrambe le imbarcazioni appartengono alla stessa compagnia, la Carnival Cruise Line. A causa dello, un passeggero è rimasto ferito in modo lieve mentre veniva evacuato dalla sala da pranzo sul terzo e quarto ponte della nave. Come si vede nel filmato, girato da Matthew Bruin e messo a disposizione da Storyful, una delle duesi gira lentamente e colpisce la parte posteriore dell’altra, e alcuni detriti cadono in mare. Le cause dell’incidente sono ancora ...

