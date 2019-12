Sci freestyle | Coppa del Mondo halfpipe 2019-2020 | successi di Noah Bowman e di Valeriya

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Grande spettacolo a Secret Garden (Cina) per il terzo appuntamento delladeldi, specialità. Sulle nevi asiatiche sono andate in scena le gare maschile e femminile e val la pena analizzare i risultati finali. Tra gli uomini ad imporsi è stato il canadeseche, grazie ai 91.50 della run-2, è riuscito ad imporsi, precedendo la coppia americana formata da Aaron Blunck (90.75) e da Lyman Currier (89.75). Come si può notare dagli score finali, si è deciso tutto su pochi dettagli, che hanno sorriso a. Con questo riscontro, il 27enne nativo di Calgary raggiunge in vetta alla classifica generale Blunck, vittorioso del secondo round a Copper Mountain (Stati Uniti), a quota 240 punti. Segue con un distacco di 40 lunghezze l’altro statunitense Birk Irving, a segno invece nella prima uscita a Cardrona (Nuova Zelanda) e quarto in ...

