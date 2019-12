Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Sto recuperando la serenità per centrare l’obiettivo”

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha chiuso al secondo posto nella sprint in tecnica libera di Planica, in Slovenia: l’azzurro è stato battuto soltanto dal transalpino Lucas Chanavat. Al sito della FISI l’azzurro ha parlato a caldo della gara, spostando già il mirino sulle sprint del Tour de Ski, che scatterà sabato 28 dicembre. Analizza così la gara l’azzurro: “Avevo bisogno di questa gara, grazie al risultato odierno abbiamo capito cosa non ha funzionato a Davos: si trattava di un piccolo guaio muscolare che si è risolto nei giorni seguenti. Chanavat è fortissimo ed ha meritato la vittoria, da tanti anni è sempre lì davanti. Ho corso in maniera intelligente, stolaperl’obiettivo. Oggi se si fossero incastrati meglio un paio di particolari, avrei potuto raggiungere il primo posto“. Nel prossimo fine settimana il via al Tour de Ski, ...

sportface2016 : Le dichiarazioni di Federico #Pellegrino al termine dello sprint maschile di #Planica - sportface2016 : Combinata nordica Ramsau 2019, Vinzenz Geiger ribalta nel fondo l'esito del salto con gli sci - Skitime_it : Pellegrino 2° a Planica. Primo podio stagionale del fondo azzurro -