Sci alpino | startlist e pettorali di partenza discesa Val d’Isere 2019 | programma | orario

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di scifemminile chiude il fine settimana in Francia: si gareggerà a Vald’Isere con le donne del circuito maggiore. Tutte in pista domani, domenica 22 dicembre, alle ore 11.00, quando le atlete affronteranno lalibera. In gara per l’Italia oltre a Sofia Goggia, ben altre sei ragazze. Di seguito ilcompleto dellalibera femminile di Val d’Isere con l’e la. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport+HD ed Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale della gara transalpina.GARA VAL D’ISERE Domenica 22 dicembre ore 11.00libera femminile Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Diretta live ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - OA_Sport : Sci Alpino, probabile abbassamento della partenza del Gigante della Gran Risa. De Aliprandini: “Sarà una gara sprin… - DailyWordItalia : Coppa del mondo di sci alpino: le Frecce Tricolori stendono il Tricolore in Alta Badia -