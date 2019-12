Sci alpino | probabile abbassamento della partenza del gigante della Gran Risa Luca De

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Come riportato da fisi.org, ilde classica dello scipresente nel calendario di Coppa del Mondo 2019-2020, si farà, ma molto probabilmente laverrà abbassata. Lo conferma anche lo sciatore azzurroDe Aliprandini, il quale nelle scorse ore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La gara si svolgerà in condizioni non semplici a causa delle recenti nevicate. Molto probabilmente laverrà abbassata e, dunque, sarà una gara sprint. Ad ogni modo, ci siamo allenati bene in questi giorni, nonostante il meteo avverso, e siamo pronti per fare del nostro meglio“. Ad ogni modo, ancora una decisione definitiva non è stata presa e gli organizzatori, in queste ore, stanno liberando la pista dalla neve superflua. I nodi verranno sciolti in via definitiva stasera, nella nella riunione dei capitani. Ricordiamo, inoltre, che saranno ...

