Sci alpino | previsioni meteo Alta Badia e Val d’Isere | si riuscirà a gareggiare domenica

(Di sabato 21 dicembre 2019)22 dicembre sono in programma due gare valide per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. Gli uomini saranno impegnati nel gigante dell’, le donne si cimenteranno invece nella discesa libera della Val d’Isere. Lenon lasciano però dormire sonni tranquilli, neve e nebbia hanno costretto gli organizzatori a cancellare le due discese in programma nella giornata odierna e dunque non si può essere ottimisti per questi due appuntamenti prenatalizi. Il circuito maschile si trasferisce dalla Val Gardena dove non è andata in scena la prova veloce sulla Saslong, toccherà alle discipline tecniche sempre sulle nevi italiane ma attenzione perché anche inè annunciata un po’ di neve: vedremo se sieffettivamente ae quali saranno le condizioni, sembra esserci un po’ di ottimismo ma bisognerà naturalmente ...

