Sci alpino | la discesa della Val d’Isere 2019 verrà recuperata domani! Il nuovo

Sci alpino - il meteo affossa le ambizioni di Coppa del Mondo di Dominik Paris e Federica Brignone : Il meteo ha spazzato via il sabato dello sci alpino. Neve, pioggia, nebbia e vento si sono portati via tutto: le discese della Val Gardena e della Val d’Isere sono state cancellate per gli scherzi del cielo, oggi niente Coppa del Mondo per tutti gli appassionati e il doppio disco rosso non è sicuramente stato accolto positivamente in casa Italia. Dominik Paris, quinto ieri nel superG sulla Saslong, era tra i grandi favoriti per il successo ...

Sci alpino - i possibili recuperi per le discese di Val Gardena e Val d’Isere. Donne in pista domani - uomini a febbraio? : Neve, pioggia, nebbia, vento. In poche parole: un tempo da lupi. Il meteo non ha sicuramente sorriso alla Coppa del Mondo di sci alpino, violente perturbazioni si sono abbattute sulla Val Gardena e sulla Val d’Isere, le due discese libere sono purtroppo state cancellate: gli uomini avrebbero dovuto gareggiare sulla Saslong ma delle condizioni improponibili hanno costretto gli organizzatori ad annullare lo show già nelle primissime ore del ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val d'Isere 2019 in DIRETTA : troppa neve e gara cancellata! : 11.27: Niente da fare. La nevicata abbondante in Val d'Isere ha reso impraticabile le atlete della Coppa del Mondo femminile di affrontare la Discesa libera, il cui avvio era stato posticipato alle ore 12.30. La giuria ha deciso, infatti, di cancellare la gara per le condizioni meteorologiche. 8.57: Nuovo rinvio per la Discesa femminile di Val ...

Coppa del mondo di Sci alpino : le Frecce Tricolori stendono il Tricolore in Alta Badia : Le Frecce Tricolori tornano in Alta Badia: domenica 22 dicembre in occasione di una delle tappe italiane della Coppa del mondo di Sci alpino, i velivoli MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale stenderanno sul traguardo dello slalom gigante, sulla Gran Risa a La Villa, il verde, il bianco e il rosso della Bandiera italiana nell’intervallo tra la prima e la seconda manche, alle ore 12.30. In uno scenario mozzafiato, tra le maestose ...

Sci alpino - rinviata alle 12.30 la discesa femminile di Val d’Isere! Il nuovo programma e la causa : ULTIMI AGGIORNAMENTI 8.57: Non giungono buone notizie da Val d’Isere (Francia) relativamente alle condizioni meteorologiche in vista della discesa libera femminile. Vista l’abbondante nevicata della notte, il via della gara valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino è stato rinviato alle ore 12.30. Le previsioni meteorologiche non promettevano nulla di buono a Val d’Isere (Francia) e nei fatti la nevicata prevista ...

Sci alpino - discesa della Val Gardena a forte rischio! Pioggia - neve e nebbia : abbassata la partenza - probabile rinvio : Il meteo, purtroppo, continua a fare i capricci in Val Gardena, sede della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Dopo l’interminabile superG di ieri, nel corso del quale le condizioni meteorologiche hanno alterato l’esito finale della competizione, oggi è in programma la discesa libera sulla mitica Saslong ma, stando a quanto riportato dal comunicato dalla FISI, si preannuncia una giornata decisamente ...

Sci alpino - rinviata alle 11.00 la discesa femminile di Val d’Isere! Il nuovo programma e la causa : Le previsioni meteorologiche non promettevano nulla di buono a Val d’Isere (Francia) e nei fatti la nevicata prevista nella notte è arrivata puntuale. Sulla pista Oreiller-Killy, dove è in programma la prova della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, l’inizio della gara è stata posticipato alle ore 11.00 (originariamente il via era alle ore 10.30) per consentire all’organizzazione di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 : Sofia Goggia sfida le austriache e il meteo : Si annuncia grande battaglia nella discesa libera della Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista Oreiller-Killy, infatti, le protagoniste del Circo Bianco al femminile saranno impegnate in una prova che prende il via senza una sicura favorita, ma con la notevole incognita meteo. Le previsioni meteo della zona della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, infatti, parlano di vento forte, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris prova a rompere il tabù Saslong. Kriechmayr e norvegesi favoriti in discesa : Dopo l’infinito super-G, secondo appuntamento per gli uomini-jet in Val Gardena. E’ in programma oggi la discesa libera sulla Saslong con la speranza che questa volta la nebbia non sia ancora la grande protagonista della giornata. Rispetto alla gara di ieri, gli atleti toccheranno tutti i punti più difficili della pista, comprese le “Gobbe del Cammello”, completamente escluse dalla tracciatura del supergigante. La ...

Sci alpino oggi in tv - orari discese Val Gardena e Val d’Isere : startlist - pettorali e programma : Sarà un sabato ad altissima velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, propone due discese libere. Si inizierà con quella femminile in Val d’Isere, quindi si passerà alla Val Gardena dove saranno di scena gli uomini, dopo il SuperG di ieri. Le donne saranno le prime a gareggiare, dalle ore 10.30, con la nostra Sofia Goggia pronta a puntare di nuovo al bersaglio grosso. Gli uomini, ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2019 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Dopo l’infinito super-G di ieri (causa interruzione per nebbia), oggi è in programma la Discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris che vuole rompere il tabù su una pista che non vede vincere un azzurro in questa specialità addirittura dal 2001. L’austriaco Vincent Kriechmayr punta alla doppietta, ma attenzione allo svizzero Beat Feuz e soprattutto ai norvegesi Kjetil Jansrud ed ...