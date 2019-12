Sci alpino | il meteo affossa le ambizioni di Coppa del Mondo di Dominik Paris e Federica

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilha spazzato via il sabato dello sci. Neve, pioggia, nebbia e vento si sono portati via tutto: le discese della Val Gardena e della Val d’Isere sono state cancellate per gli scherzi del cielo, oggi nientedelper tutti gli appassionati e il doppio disco rosso non è sicuramente stato accolto positivamente in casa Italia., quinto ieri nel superG sulla Saslong, era tra i grandi favoriti per il successo sulla pista altoatesina e sperava di incamerare punti importanti non soltanto per la classifica di specialità ma anche per il timido sogno di lottare per la Sfera di Cristallo generale. Il Campione deldi superG aveva tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per mettere pressione ai grandi specialisti delle prove tecniche ovvero il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen: per un velocista non è semplice ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - GioFabbri : Saltano le gare di sci alpino, allora #Raisport trasmette in diretta lo #snowboardcross da #Cervinia dove si scaten… - LoSport24 : Sport invernali, sci alpino: come vederlo su DAZN -