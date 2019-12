Sci alpino | Discesa Val Gardena 2019 | orario d’inizio | tv | streaming | pettorali di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo l’infinito super-G di ieri (causa interruzione per nebbia), oggi è in programma lalibera sulla Saslong in Val. Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris che vuole rompere il tabù su una pista che non vede vincere un azzurro in questa specialità addirittura dal 2001. L’austriaco Vincent Kriechmayr punta alla doppietta, ma attenzione allo svizzero Beat Feuz e soprattutto ai norvegesi Kjetil Jansrud ed Aleksander Aamodt Kilde. Di seguito il programma completo delladella Val, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.VAL: PROGRAMMA ED’INIZIO SABATO 21 DICEMBRE: 11.45:libera ...

