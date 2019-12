Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2019 | orario d’inizio | tv | streaming | pettorali di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sperando in un miglioramento delle condizioni climatiche (ieri è stata cancellata la prova cronometrata), oggi è in programma lalibera della Val d’Isere. Fari puntati in casa Italia su Sofia Goggia, reduce dalla vittoria in supergigante a St.Moritz e principale favorita per la gara odierna. Le principali rivali della bergamasca saranno la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter, mentre è assente Mikaela Shiffrin, che tornerà solo a Lienz. Di seguito il programma completo delladella Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.VAL D’ISERE: PROGRAMMA ED’INIZIO SABATO 21 DICEMBRE: 10.30:libera ...

inLOMBARDIA : Sciare #inLombardia In attesa dei Giochi Olimpici invernali, Bormio sarà protagonista il 28 e 29 dicembre con la Co… - _Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - zazoomblog : Sabato Rai Sport Palinsesto 21 Dicembre 2019 Sci Alpino Val Gardena e Val Isere - #Sabato #Sport #Palinsesto… -