Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 | Sofia Goggia sfida le austriache e il meteo

inLOMBARDIA : Sciare #inLombardia In attesa dei Giochi Olimpici invernali, Bormio sarà protagonista il 28 e 29 dicembre con la Co… - inLOMBARDIA : A SCIARE IN TRENO! 30 km di piste per lo sci alpino che si snodano fino ad un'altezza di 2.000 metri, nella ski are… - _Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… -

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si annuncia grande battaglia nella discesa libera della Val d’Isere valevole per ladeldi sci-2020. Sulla pista Oreiller-Killy, infatti, le protagoniste del Circo Bianco al femminile saranno impegnate in una prova che prende il via senza una sicura favorita, ma con la notevole incognita. Le previsionidella zona della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, infatti, parlano di vento forte, visibilità ridotta e neve abbondante. Esattamente quello che è successo ieri (e che a quanto pare vedremo anche nella giornata di domani) e che ha portato alla cancellazione della seconda prova della discesa sulla neve francese. Nella prima, invece, abbiamo iniziato a capire qualcosa riguardo la gara che dovrebbe scattare oggi alle ore 10.30. In prima fila, infatti, non potremo che inserire un nutrito gruppo di atlete. Nella prova di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris prova a rompere il tabù Saslong. Kriechmayr e norvegesi favoriti in discesa : Dopo l’infinito super-G, secondo appuntamento per gli uomini-jet in Val Gardena. E’ in programma oggi la discesa libera sulla Saslong con la speranza che questa volta la nebbia non sia ancora la grande protagonista della giornata. Rispetto alla gara di ieri, gli atleti toccheranno tutti i punti più difficili della pista, comprese le “Gobbe del Cammello”, completamente escluse dalla tracciatura del supergigante. La ... : Dopo l’infinito super-G, secondo appuntamento per gli uomini-jet in Val Gardena. E’ in programma oggi lalibera sulla Saslong con la speranza che questa volta la nebbia non sia ancora la grande protagonista della giornata. Rispetto alla gara di ieri, gli atleti toccheranno tutti i punti più difficili della pista, comprese le “Gobbe del Cammello”, completamente escluse dalla tracciatura del supergigante. La ...

Sci alpino oggi in tv - orari discese Val Gardena e Val d’Isere : startlist - pettorali e programma : Sarà un sabato ad altissima velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, propone due discese libere. Si inizierà con quella femminile in Val d’Isere, quindi si passerà alla Val Gardena dove saranno di scena gli uomini, dopo il SuperG di ieri. Le donne saranno le prime a gareggiare, dalle ore 10.30, con la nostra Sofia Goggia pronta a puntare di nuovo al bersaglio grosso. Gli uomini, ... : Sarà un sabato ad altissima velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, propone duelibere. Si inizierà con quella femminile in Val d’Isere, quindi si passerà alla Valdove saranno di scena gli uomini, dopo il SuperG di ieri. Le donne saranno le prime a gareggiare, dalle ore 10.30, con la nostra Sofia Ga pronta a puntare di nuovo al bersaglio grosso. Gli uomini, ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2019 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Dopo l’infinito super-G di ieri (causa interruzione per nebbia), oggi è in programma la Discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris che vuole rompere il tabù su una pista che non vede vincere un azzurro in questa specialità addirittura dal 2001. L’austriaco Vincent Kriechmayr punta alla doppietta, ma attenzione allo svizzero Beat Feuz e soprattutto ai norvegesi Kjetil Jansrud ed ... : Dopo l’infinito super-G di ieri (causa interruzione per nebbia), oggi è in programma lalibera sulla Saslong in Val. Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris che vuole rompere il tabù su una pista che non vede vincere un azzurro in questa specialità addirittura dal 2001. L’austriaco Vincent Kriechmayr punta alla doppietta, ma attenzione allo svizzero Beat Feuz e soprattutto ai norvegesi Kjetil Jansrud ed ...

Sci alpino - Discesa Val d’Isere 2019 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Sperando in un miglioramento delle condizioni climatiche (ieri è stata cancellata la prova cronometrata), oggi è in programma la Discesa libera della Val d’Isere. Fari puntati in casa Italia su Sofia Goggia, reduce dalla vittoria in supergigante a St.Moritz e principale favorita per la gara odierna. Le principali rivali della bergamasca saranno la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter, mentre è assente Mikaela Shiffrin, che ... : Sperando in un miglioramento delle condizioni climatiche (ieri è stata cancellata la prova cronometrata), oggi è in programma lalibera della Val d’Isere. Fari puntati in casa Italia su Sofia Goggia, reduce dalla vittoria in supergigante a St.Moritz e principale favorita per la gara odierna. Le principali rivali della bergamasca saranno la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter, mentre è assente Mikaela Shiffrin, che ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 21 Dicembre 2019 | Sci alpino Val Gardena e Val Isere : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 21 Dicembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai... : Come ogni fine settimana oggi,21, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai...

Sci alpino - il venerdì nero di Dominik Paris : perché la sfortuna ha bersagliato il campione azzurro : Dominik Paris e la Saslong. Un rapporto di odio-amore che continua a non voler decollare. Il carabiniere di Merano rischia davvero di confermare il famoso modo di dire “Nessuno è profeta il patria”, essendo nato a pochissimi chilometri dalla celebre pista che proprio non gli riesce a regalare una gioia. Lasciamo da parte le questioni bibliche che avvolgono tale locuzione latina e concentriamoci sul pendio altoatesino e il nostro ... e la Saslong. Un rapporto di odio-amore che continua a non voler decollare. Il carabiniere di Merano rischia davvero di confermare il famoso modo di dire “Nessuno è profeta il patria”, essendo nato a pochissimi chilometri dalla celebre pista che proprio non gli riesce a regalare una gioia. Lasciamo da parte le questioni bibliche che avvolgono tale locuzione latina e concentriamoci sul pendio altoatesino e il nostro ...