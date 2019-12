Sassuolo – Napoli | Dove vedere il posticipo delle 20 | 45 di domenica 22 dicembre in

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 21 dicembre 2019) La diciassettesima giornata del campionato di Serie A continua con iltra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Ilriesce a strappare un pareggio in casa del Milan con il risultato di 0 – 0. Ilperde in casa contro il Parma che riesce ad espugnare il san Paolo con il risultato di 2 – 1. Ilcontinua a viaggiare in 11esima posizione con i suoi 19 punti e con una vittoria potrebbe addirittura schizzare in settima posizione. Nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate per ilche comunque mantiene la sua ottava posizione a 21 punti; una vittoria in questo momento potrebbe invertire l’infausto trend.in diretta l’anticipo di Serie AIldella diciassettesima giornata di Serie A traè ...

