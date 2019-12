Sarri Juventus | che frecciata ad Allegri! Il tecnico non si risparmia

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 21 dicembre 2019)ALLEGRI – Lasi trova a Riad per la Supercoppa Italiana. Alla vigilia della grande sfida con la Lazio Mauriziocoglie l’occasione per rispondere alle ultime dichiarazioni di Allegri. Ildella Juve non si, e punzecchia il collega in merito ad alcune affermazioni riguardanti la tattica e il risultato.: che stoccata adEcco le parole deltoscano in conferenza stampa: “Spero solo non se ne accorgano i presidenti o i nostri stipendi subiranno un taglio. Che un allenatore non debba stravolgere i giocatori per allenare se stesso sono d’accordo, però il mio modo di intendere il lavoro è diverso”. Parole secche e dirette quelle dell’allenatore bianconero, che risponde così alle critiche ricevute da Allegri.

